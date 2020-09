Silvio Berlusconi ancora positivo al coronavirus a un mese da contagio

Continua la quarantena ad Arcore

Berlusconi, secondo quanto scrivono alcuni giornali, non avrebbe sintomi rilevanti e la situazione sarebbe sotto controllo, con il monitoraggio continuo del professor Alberto Zangrillo. “Non ho sintomi. Mi sento come un leone”, avrebbe detto l’ex premier a familiari e amici secondo quanto riporta il Corriere della Sera. E, secondo Repubblica, avrebbe aggiunto: “Con pazienza e serenità ne usciremo”. L’entourage del leader di Forza Italia avrebbe poi sottolineato che la nuova positività non deve stupire, perché ci sono diversi casi di pazienti clinicamente guariti che rimangono positivi al tampone per parecchio tempo. Le condizioni del politico, che soffre di patologie croniche e aveva fatto registrare una carica virale del tampone molto elevata, sono definite complessivamente buone, in ripresa e soddisfacenti. L’ex premier - che sta continuando a lavorare dalla sua residenza - compirà 84 anni la prossima settimana, il 29 settembre. Ma per evitare contatti non ci sarà nessuna festa di compleanno.