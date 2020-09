Apple, possibile annuncio a breve sull’arrivo dei nuovi iPhone

Si rincorrono, tra rumor di leaker ed esperti di settore, le voci riguardanti le decisioni di Cupertino a proposito dell’arrivo sul mercato dei nuovi prodotti, da iPhone 12 alle nuove versioni di Apple Watch. E questa settimana, qualche schiarita in più, potrebbe arrivare

L’attesa si sta facendo sempre più febbrile, tra i fan del mondo Apple, soprattutto perché storicamente settembre è un mese pieno di novità per quanto riguarda i nuovi arrivi dei prodotti targati Cupertino. Ma al momento, specie per le difficoltà legate alla pandemia di coronavirus, nulla è ancora stato ufficializzato dai vertici del colosso americano, per quanto riguarda l’arrivo sul mercato di iPhone 12 e di altri dispositivi della mela morsicata. E allora, a far luce sulle tempistiche, ci pensano sui social leaker e addetti ai lavori.

L’ipotesi della presentazione tramite comunicato approfondimento Apple aprirà un nuovo negozio galleggiante nella baia di Singapore Uno tra gli insider più accreditati del mondo Apple è Jon Prosser che, proprio ieri 6 settembre, ha parlato di possibili novità attese nel corso di questa settimana, all’interno di un post pubblicato sulla sua pagina di Twitter. Secondo Prosser un comunicato stampa di Apple dovrebbe essere pubblicato l'8 settembre alle 15, ora italiana, sebbene non specifichi indicazioni sul contenuto della nota ufficiale e sottolinei che i tempi legati a questo comunicato potrebbero non essere rispettati. Oltre ai nuovi iPhone, come aveva scritto in precedenza, Prosser aveva ipotizzato che l'annuncio in questione avrebbe riguardato l’arrivo dei nuovi Apple Watch e del nuovo iPad. Ma si tratta di un’ipotesi che potrebbe essere abbastanza difficile da verificarsi, anche perché Apple, come successo nel caso della WWDC dello scorso giugno, potrebbe comunque presentare i propri prodotto nel corso di un evento in streaming e non attraverso un semplice comunicato stampa.