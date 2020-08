Apple aprirà un nuovo negozio galleggiante nella baia di Singapore

Anche se la rete mondiale delle vendite al dettaglio per tutto il settore della tecnologia è alle prese con la pandemia da coronavirus , Apple ha annunciato la prossima apertura di un futuristico store galleggiante a Singapore, sul lungomare della città: Apple Marina Bay Sands. È il primo negozio al mondo di questo genere, una scelta in controtendenza in un periodo in cui a causa dell’emergenza sanitaria anche il colosso di Cupertino è stato costretto a chiudere più volte i suoi store.

“Un luogo per catturare idee e passioni”

Una volta aperto, l’Apple Store galleggiante sarà il terzo di Singapore, dopo il primo nel 2017 e l’Apple Jewel Changi Airport sorto poco più di un anno fa con oltre cento impiegati che parlano undici lingue diverse. “Apple Marina Bay Sands – lo descrive l’azienda sul suo blog - sarà al centro della creatività, un luogo che abbiamo creato per voi per catturare le vostre idee e passioni. Sarà uno spazio per esplorare, connettere e creare qualcosa di nuovo. Non vediamo l'ora di vedere dove ti porta la tua immaginazione”.

Una struttura suggestiva

Apple Marina Bay Sands ha già iniziato a far parlare di sé. Sorto al posto di una discoteca, “di giorno sembra assomigliare a una strana navicella spaziale di qualche tipo o forse un teatro futuristico”; questo il commento del portale di settore The Verge. Nelle ore di sole i pannelli di vetro riflettono anche le onde e lo skyline della città. Di notte, invece, si trasforma, si anima e la superficie esterna si colora di luci variopinte che ricordano il design delle lanterne del Singapore’s Mid-Autumn Festival. Apple ha anche pensato a un nuovo logo – in questo caso rosso - che va sfumando nella parte bassa della mela, proprio come se l’iconico frutto di Cupertino fosse immerso per metà nell’acqua e le onde riflettessero la porzione che resta in superficie.