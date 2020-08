Apple, leader del mercato degli smartwatch nel primo semestre 2020

Il successo di Apple, che negli scorsi giorni ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di 2.000 miliardi di dollari, diventando ufficialmente la prima società americana a tagliare questo traguardo, è sicuramente correlato agli ottimi risultati in termini di vendite conquistati negli ultimi anni dai suoi dispositivi. Anche nel 2020, Apple continua a trainare le vendite degli smartphone, grazie ad iPhone 11, il telefonino più venduto in tutto il mondo nel primo trimestre dell’anno, con 19,5 milioni di unità consegnate. Ma il successo di Cupertino abbraccia più settori. Apple è leader anche nel mercato degli indossabili, grazie alle cuffie true wireless AirPods e AirPods Pro, e degli smartwatch, con Apple Watch.

Apple: crescita annua del 22%

Secondo gli ultimi dati di Counterpoint Research, nel primo semestre del 2020 l’azienda fondata da Steve Jobs ha venduto più della metà degli smartwatch commercializzati in tutto il mondo (51,4%), registrando una crescita annua del 22%. Nello specifico, è l’Apple Watch Series 5 lo smartwatch più venduto in assoluto, seguito dal fratello maggiore della Series 3.

Il secondo posto spetta a Garmin (9,4%), seguita da Huawei (8,3%). Fuori dal podio Samsung, le cui vendite nella seconda metà del 2020 probabilmente subiranno un’impennata grazie all’uscita del nuovo Galaxy Watch 3.

“Apple ha continuato a dominare il mercato degli smartwatch sia in termini di volume che di valore. Apple ha conquistato una metà record del mercato in termini di entrate a causa della forte domanda per i modelli Apple Watch S5. In termini di volumi di spedizione, Apple Watch è cresciuto del 22% a livello globale con Europa e Nord America che sono i mercati in più rapida crescita nella prima metà del 2020”, ha dichiarato l’analista Sujeong Lim, commentando le dinamiche del mercato degli smartphone.

Nonostante l’emergenza coronavirus (segui la DIRETTA di Sky TG24), il mercato degli smartwatch continua ad andare a gonfie vele. Nella prima metà del 2020 sono stati consegnati 42 milioni di smartwatch in tutto il mondo. In particolare, come precisato nel rapporto, le regioni più colpite dalla pandemia di Covid-19, hanno visto una crescita sostenuta delle spedizioni di smartwatch che ha compensato il calo in altri mercati.