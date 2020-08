Apple, in arrivo “Apple One”: un abbonamento unico per tutti i servizi

Apple sarebbe al lavoro per proporre una serie di pacchetti di abbonamenti che permetteranno agli utenti di accedere ai suoi servizi digitali a un prezzo mensile più basso. L’indiscrezione arriva da Bloomberg, che già negli scorsi mesi aveva anticipato i piani del colosso di Cupertino, svelando l’intenzione dell’azienda di unificare i suoi servizi in un unico abbonamento. Secondo quanto riporta la fonte i bundle si chiameranno "Apple One" e potrebbero essere lanciati il prossimo ottobre, in concomitanza con il debutto degli iPhone di prossima generazione.

“Apple One”: tre abbonamenti

Progettato per incoraggiare i clienti ad abbonarsi a più servizi Apple, aumentando conseguentemente le entrate dell’azienda, “Apple One” potrebbe proporre tre diverse sottoscrizioni. L’abbonamento base (il più economico) includerà probabilmente Apple Music e Apple TV +, mentre una variante più costosa offrirà in aggiunta il servizio di gioco Apple Arcade. Apple potrebbe proporre ai suoi utenti anche un abbonamento premium che includerà anche Apple News+, uno spazio aggiuntivo su iCloud e un servizio esclusivo dedicato al fitness. Secondo Bloomberg l'azienda sarebbe al lavoro su una nuova piattaforma di allenamento per iPhone, iPad e Apple TV, con nome in codice "Seymour”.

Pacchetti dedicati alle famiglie

I nuovi pacchetti saranno rivolti alle famiglie. “Apple One”, infatti, sarà compatibile col Family Sharing, che fornisce l'accesso a un massimo di sei persone per ogni servizio.

Quanto ai prezzi, come riporta la fonte, i pacchetti sarebbero stati progettati per far risparmiare ai consumatori dai 2 agli oltre 5 dollari al mese, a seconda dell’abbonamento scelto.

“Ad esempio, se una famiglia si abbona oggi a tutti i principali servizi di Apple più il livello di archiviazione iCloud più alto, andrebbe a spendere circa 45 dollari al mese. Con il nuovo pacchetto potrebbe ottenere più di 5 dollari di sconto”, precisa Bloomberg. Oltre ai pacchetti di servizi, Apple sarebbe al lavoro anche su nuovi pacchetti software e hardware.