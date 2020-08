Google Maps torna su Apple Watch, con il supporto a CarPlay Dashboard

È ufficiale. Google Maps per iOS torna finalmente anche su Apple Watch, con il supporto al sistema CarPlay Dashboard di Apple.

Dopo tre anni dalla rimozione del supporto allo smartwatch di Cupertino, il colosso di Mountain View ha annunciato sul suo blog ufficiale l’arrivo di una nuova app per Apple Watch, che inizierà a essere distribuita a livello internazionale nelle prossime settimane.

“Grazie alla compatibilità per CarPlay Dashboard di Apple e una nuova app per Apple Watch, le persone che utilizzano dispositivi iOS possono navigare in modo facile e sicuro con Google Maps direttamente dall'auto o dal polso”, ha annunciato Big G.

Tutte le novità in arrivo con il supporto a CarPlay Dashboard

“In CarPlay Dashboard è ora possibile passare o mettere in pausa i brani della propria app multimediale preferita, riavvolgere o inoltrare velocemente i podcast o gli audiolibri, oppure controllare rapidamente gli appuntamenti del calendario senza mai lasciare la navigazione turn-by-turn in Google Maps”, precisa il colosso di Mountain View nella nota, elencando le diverse funzioni rese disponibili dalla compatibilità del suo servizio con CarPlay Dashboard, disponibile in tutto il mondo sui veicoli che supporranno Apple CarPlay. “Le informazioni vengono visualizzate in una vista a schermo diviso, in modo da poter ottenere le informazioni necessarie mantenendo la massima attenzione sulla strada”.

