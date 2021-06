Europei 2021, oggi Ungheria-Portogallo e Francia-Germania. LIVE

Con Ungheria-Portogallo, in programma alle 18, e Francia-Germania, in campo alle 21, entrambe valide per il girone F si conclude oggi la prima giornata di Euro 2020. Le due partite saranno trasmesse in diretta da Sky Sport Uno e Sky Sport Football (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet). Nelle gare di ieri , la Svezia a sorpresa ha imposto lo 0-0 alla Spagna ( HIGHLIGHTS ), la Repubblica Ceca ha battuto 2-0 la Scozia ( HIGHLIGHTS ) e la Slovacchia ha vinto 2-1 contro la Polonia ( HIGHLIGHTS ). Intanto, Christian Eriksen dopo il malore nella sfida fra Danimarca e Finlandia , ha pubblicato il suo primo post sui social : "Grazie per i meravigliosi messaggi che mi inviate da ogni parte del mondo. Significano molto per me e la mia famiglia", ha scritto il centrocampista danese dell'Inter. Nel frattempo, cresce l'attesa per il secondo match dell'Italia. Gli azzurri, dopo il convincente esordio con la Turchia , affronteranno domani alle 21 la Svizzera all'Olimpico di Roma.