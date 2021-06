Eriksen, dopo il malore il centrocampista è stabile e cosciente

Il giocatore danese si è sentito male sabato durante la partita contro la Finlandia ed è stato soccorso in campo e poi portato in ospedale. Il collega nerazzurro Lukaku gli ha dedicato il primo gol segnato contro la Russia: “È stato difficile giocare per me, perché avevo la testa al mio compagno Christian”. Il medico della Nazionale: "Mi ha parlato prima del ricovero". Il cardiologo che per anni l’ha seguito al Tottenham Hotspur: “Non ha precedenti di problemi di cuore, gli facevamo test ogni anno”

È stabile e cosciente Christian Eriksen ( CHI È ), il centrocampista danese dell’Inter che sabato si è sentito male durante la partita Danimarca-Finlandia degli Europei. Ieri sera poco prima di mezzanotte l’ad nerazzurro, Beppe Marotta, ha fatto sapere: “Alcuni minuti fa lo stesso Eriksen ha mandato un messaggio nella nostra chat interna”. Mentre il compagno di squadra Lukaku, che gli ha dedicato il primo gol contro la Russia gridando “I love you” alla telecamera, dopo il match ha dichiarato: “È stato difficile giocare per me, perché avevo la testa al mio compagno Christian” ( LO SPECIALE EURO 2020 ).

Il medico della Nazionale danese: “Ha parlato prima del ricovero”

leggi anche

Euro 2020, Danimarca-Finlandia finisce 0-1. Belgio-Russia 3-0

Eriksen - che si è accasciato a terra al 43’ - al momento del primo soccorso sul campo "respirava”, ha detto il medico della squadra, Morten Boesen, “sentivo il suo polso". "Tuttavia - racconta Boesen - all'improvviso la situazione è cambiata e come tutti hanno visto abbiamo iniziato un massaggio cardiaco". Nei 10 minuti successivi diversi medici cercavano di mantenere il giocatore in vita, mentre i suoi compagni in lacrime si sono messi intorno a lui in cerchio per impedire che pubblico e telecamere vedessero la scena. "Ma siamo riusciti a salvarlo - sottolinea Boese all'Ap - e lui mi ha anche parlato prima che venisse trasferito in ospedale".