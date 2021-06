Euro 2020, malore per Eriksen durante Danimarca-Finlandia

Il giocatore della nazionale danese e dell'Inter si è accasciato improvvisamente durante una fase di gioco e gli è stato praticato il massaggio cardiaco. Ma arrivano notizie incoraggianti: il calciatore è stato stabilizzato, è cosciente e si trova in ospedale, ha fatto sapere la federcalcio danese. La partita è stata sospesa

Paura per Christian Eriksen (CHI È) durante la partita Danimarca-Finlandia, valida per gli Europei 2021. Il giocatore ha avuto un malore e si è improvvisamente accasciato a terra, in campo, sul finire del primo tempo della partita. Immediatamente soccorso, gli è stato praticato il massaggio cardiaco per diversi minuti. Successivamente in un tweet la Uefa, la federazione calcistica europea, ha spiegato che Eriksen è stato stabilizzato e si trova in ospedale. In un altro tweet la federazione calcistica danese ha detto che il giocatore è sveglio e si trova per ulteriori esami al Rigshospitalet di Copenhagen. La partita è stata sospesa. Un cauto ottimismo è arrivato da un paio di immagini dallo stadio di Copenhagen che mostrano Eriksen vigile e cosciente, con una mano sulla testa, mentre veniva trasportato in barella fuori dal campo.

©Getty

Il malore Eriksen improvvisamente è barcollato vicino alla bandierina del calcio d'angolo e si è piegato in avanti. Dai video si vede il giocatore che viene colpito a un ginocchio dal pallone poi collassa a terra con gli occhi sbarrati, venendo circondato dai compagni che lo hanno coperto dalle telecamere mentre veniva soccorso. La moglie in lacrime in campo La moglie di Eriksen, Sabrina, si è precipitata in lacrime in campo per raggiungere il marito. A fermarla sono stati due compagni di squadra di Eriksen, Kjaer e Schmeichel, che l'hanno rincuorata prima che Eriksen venisse scortato negli spogliatoi dallo staff medico.

I messaggi di supporto Sono già tantissimi i messaggi di supporto sui social per Eriksen dall'Inter e dai suoi compagni in nerazzurro: "Forza Chris. Ogni nostro pensiero è per te", scrive il club milanese su Twitter. "Forza Chris!", ha scritto il presidente dell'Inter Steven Zhang su Instagram, pubblicando una foto insieme al giocatore. "Forza Chris, dai Chris!", il messaggio di Lautaro Martinez. "Forza Chris, per favore! Prego per te amico mio", le parole di Hakimi. "Forza fratello, più forte di sempre", ha aggiunto Alessandro Bastoni. "Siamo tutti con te", ha scritto invece Milan Skriniar. Anche Cristiano Ronaldo si unisce al coro di incoraggiamenti: "I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno a Christian Eriksen e alla sua famiglia. Il mondo del calcio resta unito sperando in buone notizie. Conto di ritrovarti presto di nuovo in campo Chris. Sii forte!".



Chi è Eriksen

approfondimento Eriksen, chi è il centrocampista danese dell'Inter Classe 1992, nato a Middelfart, Eriksen ha esordito con l'Ajax nel 2010, poco prima di compiere 18 anni. Nel 2013 passa al Tottenham per 14,5 milioni di euro dove collezione 226 presenze e 51 goal con cui ha raggiunto una finale della Champions League nel 2019. Nel 2020 il passaggio all'Inter per 27 milioni di euro firmando un contratto fino al 30 giugno 2024. Con l'Inter ha giocato 43 partite segnando 4 goal ed è stato uno dei principali protagonisti della vittoria dello scudetto nell'anno 2020-2021. È stato premiato quattro volte come Calciatore danese dell'anno nel 2013, 2014, 2015 e nel 2018.