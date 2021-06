Euro 2020, le partite di oggi: in campo Galles-Svizzera 0-0. LIVE

Dopo il successo di ieri dell’Italia, oggi sono in programma tre incontri. Si parte con la sfida a Baku tra le due squadre che fanno parte dello stesso girone degli Azzurri. Alle 18 c’è Danimarca-Finlandia, che inaugurano il Gruppo B. Infine, sempre per il Gruppo B, alle 21 si gioca Belgio-Russia

GALLES (4-3-3): Ward; C.Roberts, Rodon, B. Davies, Mepham; Morrell, Allen, Ramsey; James, Moore, Bale. All. Rob Page SVIZZERA (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Schar, Akanji; Mbabu, Xhaka, Freuler, Rodriguez; Shaqiri; Seferovic, Embolo. All. Vladimir Petkovic

Alle 18 Danimarca-Finlandia

vedi anche

Europei, convocati e probabili formazioni delle 24 nazionali. FOTO

Alle 18 tocca a Danimarca e Finlandia, che inaugurano il Gruppo B. È un match delle prime volte: la Danimarca per la prima volta ospita un Europeo, la Finlandia per la prima volta ne gioca uno. Si scende in campo allo stadio Parken di Copenhagen: la partita è in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet).