Euro 2020, stasera l’Italia torna in campo contro la Svizzera. DIRETTA

Le probabili formazioni di Italia-Svizzera

Per il secondo impegno degli Azzurri, Mancini ha ancora qualche dubbio e per decidere chi schierare aspetterà la rifinitura all'Acquacetosa in programma alle 11. L’unico ballottaggio dovrebbe essere quello tra Toloi e Di Lorenzo sulla fascia destra: il difensore dell’Atalanta è in vantaggio per sostituire l’infortunato Florenzi. Per il resto, la squadra dovrebbe essere uguale a quella scesa in campo contro la Turchia. Quindi linea difensiva completata da Chiellini-Bonucci, centrali davanti a Donnarumma, con Spinazzola a sinistra. Centrocampo che ruota attorno a Jorginho, con Barella e Locatelli mezzali. Tridente con Immobile al centro, Insigne e Berardi sui lati