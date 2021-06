Europei 2021, domani Italia-Svizzera. Mancini: avversari forti

Attenzione a sottovalutare la Svizzera. L’allenatore della Nazionale Roberto Mancini, alla vigilia della seconda partita degli Azzurri, tiene alta la guardia: “La Svizzera – dice in conferenza stampa – ci ha sempre messo in difficoltà. E’ nel ranking tra le prime 10 e ha un tecnico che conosce bene l'Italia per cui merita il massimo rispetto". L’Italia torna domani all’Olimpico dopo il successo per tre a zero contro la Turchia nel match di esordio di Euro 2020.

“Dovremo fare una grande partita”



"La Svizzera ha faticato forse per il caldo nella partita d'esordio”, ha aggiunto Mancini, “ma noi sappiamo che è forte, quadrata, sa giocare al calcio e ha grandi giocatori molto tecnici. Noi dovremo fare grande partita e non sbagliare nulla”.

Giochiamo con gioia

Per affrontare l'Europeo, secondo Mancini, "serve gioia, allegria, dobbiamo essere felici di fare quel che facevamo da bambini". E ancora: "Più felici di così non possiamo essere, dobbiamo far felici i tifosi".