Euro 2020, alle 15 Scozia-Rep. Ceca. Stasera Spagna-Svezia. DIRETTA

Agli Europei scendono in campo le ultime due squadre del gruppo D e quelle del gruppo E. Alle 15 Scozia-Repubblica Ceca completa la prima giornata del girone D, iniziato con la vittoria per 1-0 dell'Inghilterra sulla Croazia (HIGHLIGHTS), ieri pomeriggio. Alle 18, invece, la Polonia affronterà la Slovacchia per la gara di apertura del gruppo E. Alle 21, sempre per il girone E, chiude il programma di giornata Spagna-Svezia. Nelle altre partite di ieri, l'Austria ha battuto 3-1 la Macedonia del Nord (HIGHLIGHTS), e l’Olanda ha vinto 3-2 contro l’Ucraina (HIGHLIGHTS). Tutte le partite di oggi sono in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet). Intanto le condizioni di Christian Eriksen, colpito da un malore durante Danimarca-Finlandia, restano stabili: il giocatore danese si trova ancora in ospedale per ulteriori accertamenti: "Voglio capire che cosa è accaduto. Grazie a tutti, non mollo”, le sue parole riferite dal suo agente



Lo speciale Europei



