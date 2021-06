Eriksen pubblica un selfie dall’ospedale: “Sto bene, grazie a tutti”

Pollice in su, un sorriso e un messaggio: sto bene. Con un selfie dal letto dell’ospedale, pubblicato su Instagram , il centrocampista danese Christian Eriksen è riapparso in pubblico dopo il malore di sabato scorso in campo .

I messaggi di solidarietà

Intanto in ospedale vari specialisti stanno facendo esami sul suo cuore. Fuori, invece, è stato dipinto un enorme murale con il suo nome e la scritta in danese “1 per tutti, tutti per 1”. Nelle scorse ore, poi, Eriksen ha ricevuto la visita del portiere Kasper Schmeichel e ha parlato con i compagni collegati dal ritiro.