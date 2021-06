Eriksen, prime parole dopo il malore: "Voglio capire cosa è successo"

Il centrocampista dell’Inter e della Nazionale danese ha parlato dopo il malore accusato durante la partita Danimarca-Finlandia: “Grazie a tutti, non mollo”. Lo ha riferito l'agente del giocatore, Martin Schoots, in un’intervista, e ha aggiunto: "Era felice" Condividi:

“Voglio capire che cosa è accaduto. Grazie a tutti, non mollo”, queste le prime parole di Christian Eriksen dopo il malore che lo ha colpito sabato durante la partita degli Europei Danimarca-Finlandia. Il centrocampista dell’Inter e della Nazionale danese avrebbe poi aggiunto: “Grazie a tutti, non mollo”. Questo è quanto ha riferito l'agente del giocatore, Martin Schoots, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

L'agente: "Felice, ha capito quanto amore ha intorno" approfondimento Eriksen, chi è il centrocampista danese dell'Inter “Era felice, perché ha capito quanto amore ha intorno – ha raccontato ancora Martin Schoots - Gli sono arrivati messaggi da tutto il mondo. Ed è rimasto particolarmente colpito da quelli del mondo Inter: non solo i compagni di squadra che ha sentito attraverso la chat, ma anche i tifosi. Christian non molla. Lui e la sua famiglia ci tengono che arrivi a tutti il loro grazie”. Per ora Eriksen deve restare sotto osservazione. “Ma in ogni caso vuole fare il tifo per i suoi compagni contro il Belgio”, dice il suo agente.