Serie A: risultati, gol e highlights della 22esima giornata. VIDEO

Nella 22esima giornata di Serie A, la Juventus piega 3-0 la Fiorentina (doppietta di Ronaldo) e resta in vetta a +3 sull'Inter: bianconeri a 54 punti, nerazzurri a 51. Conte torna alla vittoria contro l'Udinese (0-2 in trasferta, doppio Lukaku), e la Lazio travolge 5-1 la Spal fanalino di coda. I biancocelesti salgono a 49 punti con una gara in meno: il 5 febbraio, alle ore 20.45, c'è il recupero col Verona. L'Atalanta pareggia col Genoa 2-2 e raggiunge al quarto posto la Roma (che perde 4-2 col Sassuolo). Cagliari-Parma finisce 2-2: entrambe le squadre sono a quota 32. Stessi punti anche per il Milan, fermato 1-1 in casa dal Verona. Nella sfida di San Siro, debutto in maglia rossonera per Daniel Maldini, figlio di Paolo e nipote del compianto Cesare. Bologna-Brescia termina 2-1 (Rondinelle penultimi), il Lecce travolge 4-0 il Torino ed è quartultima a 19 punti (+3 sul Genoa). Il posticipo è Sampdoria-Napoli, in programma il 3 febbraio alle ore 20.45 (LA CLASSIFICA MARCATORI).

I match del 2 febbraio

Gol: 64' e 71' rig. Lukaku

UDINESE (5-3-2): Musso; Stryger Larsen, Becao, De Maio, Nuytinck (72' Jajalo), Sema (72' Zeegelaar); Fofana (83' Teodorczyk), Mandragora, De Paul; Lasagna, Okaka. All. Gotti

INTER (3-5-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Moses (83' D'Ambrosio), Vecino, Barella, Eriksen (58' Brozovic), Young; Lukaku, Esposito (58' Sanchez). All. Conte

Gol: 11' Deiola, 19' Barak, 64' Falco, 78' rig. Lapadula

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Donati, Lucioni, Rossettini, Rispoli; Barak, Majer (82' Paz), Deiola (57' Petriccione); Saponara (72' Shakhov) ; Lapadula, Falco. All. Liverani

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Djidji (58' Edera), Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Ola Aina; Berenguer, Verdi (23' Millico); Belotti. All. Mazzarri

Gol: 3' e 29' Immobile (L), 16' e 38' Caicedo (L), 58' Adekanye (L), 65' Missiroli (S)

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu (72' Vavro); Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic (61' Jony); Caicedo (48' Adekanye), Immobile. All. Inzaghi

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Felipe (67' Zukanovic), Bonifazi; Strefezza, Dabo (70' Murgia), Missiroli, Castro (75' Valdifiori), Reca; Di Francesco, Floccari. All. Semplici

Gol: 13' Faraoni (V), 29' Calhanoglu (M)

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Calabria (77' Saelemaekers), Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Calhanoglu, Bonaventura (64' Paquetà); Rebic, Leao. All: Pioli

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Verre (70' Borini). All: Juric

Gol: 12' Toloi (A), 19' rig. Criscito (G), 33' Sanabria (G), 35' Ilicic (A)

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Pasalic (54' Freuler), Gosens; Gomez; Ilicic (75' Muriel), Zapata (63' Malinovskyi). All. Gasperini

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Masiello; Ghiglione (92' Goldaniga), Behrami, Schone, Sturaro, Criscito; Pinamonti (86' Destro), Sanabria (84' Cassata). All. Nicola

Gol: 40' su rig. e 80' su rig. Ronaldo, 90' De Ligt

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot (88' Matuidi); Douglas Costa (83' Bernardeschi), Higuain (67' Dybala), Ronaldo. All. Sarri

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Ceccherini, Pezzella, Igor; Lirola (89' Agudelo), Benassi, Pulgar, Ghezzal (61' Vlahovic), Dalbert; Chiesa, Cutrone (73' Sottil). All. Iachini

I match dell'1 febbraio

Gol: 7' Caputo (S), 16' Caputo (S), 26' Djuricic (S), 54' Dzeko (R), 73' rig. Veretout (R), 74' Boga (S)

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ferrari, Romagna, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi (87' Magnani), Djuricic, Boga (82' Magnanelli); Caputo (75' Defrel). All. De Zerbi

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon (46' Bruno Peres), Mancini, Smalling, Spinazzola; Veretout (81' Villar), Cristante; Under (66' Carles Perez), Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca

Gol: 19' Joao Pedro (C), 42' Kucka (P), 54' Simeone (C), 90'+4 Cornelius (P)

CAGLIARI: Cragno; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini (72' Oliva), Ionita; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone (84' Paloschi). All. Maran

PARMA: Colombi; Darmian, Bruno Alves, Iacoponi, Gagliolo; Hernani, Brugman (80' Sprocati), Kurtic; Siligardi (57' Caprari), Cornelius, Kucka. All. D'Aversa

Gol: 36' rig. Torregrossa (BR), 43' Orsolini (BO), 89' Bani (BO)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye (82' Santander), Danilo, Bani, Denswil; Poli, Schouten; Orsolini (72' Skov Olsen), Soriano, Sansone (12' Barrow); Palacio. All. Mihajlovic

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena (61' Martella); Romulo (72' Ndoj); Ayé (77' Donnarumma), Torregrossa. All. Corini