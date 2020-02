Torna a vincere la Juventus dopo il ko con il Napoli: all'Allianz Stadium i bianconeri superano 3-0 una buona Fiorentina, grazie a due calci di rigore di Cristiano Ronaldo e al sigillo di De Ligt. Nona gara di fila a segno per il portoghese (19 i gol in campionato). Sfortunata la formazione di Iachini, uscita sicuramente a testa alta dal campo e con un risultato troppo pesante per quanto fatto vedere (TUTTI I GOL DELLA SERIE A).

Il primo tempo

I bianconeri sembrano partire con il piglio giusto e spaventano subito i viola con un sinistro potente di Higuain, respinto bene da Igor dopo una bella diagonale. Ma con il passare dei minuti la Fiorentina alza la testa e si fa avanti. Il primo squillo è di Pulgar, su cui Szczesny non ha problemi. Poi il polacco è costretto agli straordinari sul tacco di Chiesa e sulla bordata dalla distanza di Lirola, entrambi respinti con due interventi provvidenziali. La Juve non riesce più a costruire e si affida ad un destro da fuori di Bentancur smanacciato da Dragowski, ma prima dell'intervallo arriva l'episodio che permette ai bianconeri di sbloccare: Pezzella respinge in area con un braccio la conclusione di Pjanic, Pasqua lascia correre ma con l'ausilio del Var assegna il rigore. Ronaldo non sbaglia e trova il gol per la nona gara consecutiva.

La ripresa

Nella ripresa la Fiorentina non demorde e al 63' va a centimetri dal pareggio con Benassi, che lascia partire un destro velenoso terminato a lato di pochissimo. Sul ribaltamento di fronte provvidenziale invece Dragowski sul piattone di Higuain, dopo la splendida accelerazione di Douglas Costa sulla destra. Al 78' arriva un altro episodio in favore della Juventus e sarà quello decisivo per chiudere il match: serpentina di Bentancur steso in area da Ceccherini, Pasqua fischia subito il rigore e lo conferma dopo averlo rivisto al Var. Dal dischetto va di nuovo Ronaldo che fa 2-0 e sigilla i 3 punti per i suoi. Nel finale c'è spazio e gloria anche per De Ligt, che su corner di Dybala incorna da due passi il 3-0 definitivo.

Il tabellino



Juventus: Szczesny, Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Rabiot (43' st Matuidi), Douglas Costa (38' st Bernardeschi), Higuain (22' st Dybala), Ronaldo. (31 Pinsoglio, 77 Buffon, 2 De Sciglio, 8 Ramsey, 24 Rugani, 41 Coccolo). All.: Sarri.



Fiorentina: Dragowski, Cecherini, Pezzella, Igor, Lirola (44' st Agudelo), Benassi, Pulgar, Ghezzal (16' st Vlahovic), Dalbert, Chiesa, Cutrone (28' st Sottil) (1 Terracciano, 33 Brancolini, 5 Badelj, 23 Venuti, 32 Dalle Mura, 93 Terzic). All.: Iachini.



Arbitro: Pasqua.



Reti: nel pt 40' Ronaldo (rig.). Nel st 35' Ronaldo (rig.), 46' de Ligt.



Angoli: 9 a 5 per la Juventus.



Recupero: 2' e 6'.



Ammoniti: Chiesa, Bonucci, Ghezzal, Pezzella per gioco scorretto, Ceccherini per proteste.



Spettatori: 40.171 (Presenti: 15.795. Abbonati: 23.613. Ospiti: 763). Incasso 2.895.817,00 euro.