L'Inter ritrova il successo in campionato dopo tre pareggi consecutivi. I nerazzurri vincono in casa dell'Udinese trascinati da Romelu Lukaku: il centravanti belga firma una doppietta nel secondo tempo, segnando prima su azione e poi su rigore (FOTO). Con i tre punti conquistati in casa dei friulani, gli uomini di Conte rispondono alla Juventus che oggi aveva superato 3-0 la Fiorentina (TUTTI I GOL DELLA SERIE A - LA CLASSIFICA MARCATORI).

Vecino e De Paul pericolosi

Il primo squillo della partita è di Esposito, preferito da Conte ad Alexis Sanchez per sostituire lo squalificato Lautaro Martinez. Il giovane attaccante dei nerazzurri ci prova dalla distanza, costringendo Musso a rifugiarsi in calcio d'angolo. Eriksen pericoloso al 6' minuto di gioco: Vecino scarica per il danese arrivato dal Tottenham che lascia partire un sinistro troppo centrale dal limite dell'area. La risposta dell'Udinese arriva al 10': destro potente da parte di Rodrigo De Paul con Padelli, titolare al posto dell'infortunato Handanovic, bravo a deviare in corner. Al 16' ci prova Fofana che si libera di Skriniar e calcia sull'esterno della rete. Bello spunto di Moses al 18': palla in mezzo per Vecino che di ginocchio non trova lo specchio della porta.

Lukaku trascina i nerazzurri

Nerazzurri subito pericolosi ad inizio ripresa. Ashley Young si invola sulla fascia sinistra, si accentra tira: sulla respinta di Musso il pallone capita a Esposito che calcia centralmente. Proteste dei friulani per un contatto tra Skriniar e Okaka in area di rigore al 56'. Un minuto più tardi diagonale di Lasagna che termina alto sopra la traversa. Al 64' la rete che sblocca il risultato: Barella apre per Lukaku che nel cuore dell'area di rigore trova lo spiraglio giusto per insaccare. Quattro minuti più tardi, rigore concesso ai nerazzurri per fallo di Musso su Alexis Sanchez: dal dischetto si presenta Lukaku che fa di nuovo centro, siglando la sua doppietta personale. Nel finale di gara i friulani provano senza fortuna a riaprire la gara: al triplice fischio l'Inter esulta per aver ritrovato una vittoria che mancava dallo scorso 6 gennaio.

Il tabellino

Gol: 64' Lukaku, 71' rig. Lukaku

UDINESE (5-3-2): Musso; Stryger Larsen, Becao, De Maio, Nuytinck (72' Jajalo), Sema (72' Zeegelaar); Fofana (83' Teodorczyk), Mandragora, De Paul; Lasagna, Okaka. All. Gotti

INTER (3-5-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Moses (83' D'Ambrosio), Vecino, Barella, Eriksen (58' Brozovic), Young; Lukaku, Esposito (58' Sanchez). All. Conte

Arbitro: Di Bello

Ammoniti: Barella (I), Stryger Larsen (U), Bastoni (I), Lasagna (U)