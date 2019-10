Quattro gol dopo otto giornate, proprio come un anno fa. Cristiano Ronaldo non segna come ai tempi del Real Madrid (311 gol in nove edizioni della Liga, una media di più di 34 all'anno), ma l'obiettivo rimane il trono dei marcatori che non è riuscito a conquistare nella sua prima Serie A, chiusa con 21 reti in 31 partite