Nella 22esima giornata di Serie A, l'Atalanta pareggia 2-2 in casa con il Genoa. Succede tutto nel primo tempo: apre Toloi, poi gli ospiti passano in vantaggio con Criscito e Sanabria, Ilicic li riprende. Nel finale, Perin salva due volte su Malinovskiy. Dea a quota 39 punti (agganciata la Roma al quarto posto), liguri terzultimi a 16 (TUTTI I GOL DELLA SERIE A).

Primo tempo infuocato

Per la squadra di casa, c'è Gomez a supporto di Ilicic e Zapata. Rossoblù con Pinamonti e Sanabria, Pandev in panchina. Il primo tempo è scoppiettante: ci provano subito il Papu (bravo Romero) e Pasalic. Le occasioni sono il preludio al gol di Toloi (12') sugli sviluppi di un corner. Al 18' fallo di Hateboer su Sturaro, Criscito dagli undici metri non sbaglia. Le due squadre si affrontano a viso aperto: i liguri passano in vantaggio al 33' (Sanabria di testa su cross di Sturaro), ma i bergamaschi pareggiano subito con Ilicic (su assist di Zapata). Prima del riposo, altra chance per l'attaccante sloveno (Perin chiude lo specchio) e Pinamonti (bell'intervento di Gollini). A fine primo tempo è 2-2.

Super Perin salva i suoi

Nella ripresa la Dea preme e sfiora più volte il vantaggio: al 51' la punizione di Ilicic va fuori di poco, poi Perin salva tutto sul tiro di Gosens (60'). Il portiere rossoblù è attento anche su Djimsiti sugli sviluppi di un corner. All'82' Behrami, già ammonito, entra su Gosens e riceve il secondo giallo. Veneti in dieci uomini. Due minuti dopo, i bergamaschi colpiscono l'incrocio dei pali con Toloi. Perin, nel recupero, salva due volte i suoi su Malinovskiy (93' e 95'). Finisce 2-2.

Il tabellino del match

Gol: 12' Toloi (A), 19' rig. Criscito (G), 33' Sanabria (G), 35' Ilicic (A)

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Pasalic (54' Freuler), Gosens; Gomez; Ilicic (75' Muriel), Zapata (63' Malinovskyi). All. Gasperini

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Masiello; Ghiglione (92' Goldaniga), Behrami, Schone, Sturaro, Criscito; Pinamonti (86' Destro), Sanabria (84' Cassata). All. Nicola

Espulso: Behrami (G)

AmmonitI: Pasalic (A), Romero (G), Malinovskiy (A), Cassata (G), Perin (G), Criscito (G)