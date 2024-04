Tennis, Open di Madrid: ecco quando giocheranno gli italiani

È un torneo che parla italiano il Madrid Open. Dopo gli ottimi risultati dell’esordio nel torneo spagnolo, sono diversi gli azzurri che tenteranno l’accesso al terzo turno nel tentativo di mettersi in tasca almeno 50 punti. Attesa per il derby tricolore tra Sinner e Sonego live su Sky Sport sabato 27 aprile e per il match dell’azzurra Jasmine Paolini che, dopo aver sconfitto con un netto 6/1 6/0 l’andorrana Victoria Jiménez Kasintseva, si giocherà un posto agli ottavi contro la francese Caroline Garcia. Niente da fare per Lorenzo Musetti battuto con un doppio 6/4 dal brasiliano Seyboth Wild.

Grandissima attesa per lo scontro tra i due italiani Jannik Sinner e Lorenzo Sonego: i quattro precedenti sono tutti a favore del numero 2 del mondo. La partita si potrà seguire live su Sky Sport sabato 27 aprile. Lo stesso giorno c’è tanta curiosità anche per il match di Flavio Cobolli. L’azzurro, 22 anni nato a Firenze, è numero 64 del mondo e si scontrerà con il cileno Nicolás Jarry, 23esimo nella classifica Atp. Matteo Arnaldi invece, sempre questo sabato, attende l’esplosivo Daniil Medvedev, testa di serie numero 3 del tabellone. Luciano Darderi, 60 del mondo, dovrà vedersela con l’americano Taylor Fritz.

Singolare Femminile

Sono maggiori le insidie nel tabellone femminile per le azzurre. L’unica italiana che sabato 27 aprile (live intorno alle 11 su Sky Sport) proverà ad accedere agli ottavi di finale è Jasmine Paolini. La numero 13 del mondo si scontrerà per la prima volta in carriera con la francese Caroline Garcia. Non sono riuscite ad accedere al turno successivo Sara Errani sconfitta 6/3 6/2 dalla brasiliana Beatriz Haddad Maia e la 25enne Lucia Bronzetti fermata in due set da Elena Rybakina.