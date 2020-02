Dopo il pareggio nel derby contro la Lazio, la Roma cade in casa del Sassuolo. Gli uomini allenati da Roberto De Zerbi si impongono 4-2. Per gli emiliani in gol Caputo, autore di una doppietta, Djuricic e Boga. Di Dzeko e Veretout, su calcio di rigore, le reti dei giallorossi (TUTTE LE TRATTATIVE DI CALCIOMERCATO DI GENNAIO - TUTTI I GOL DELLA SERIE A).

Super Caputo nel primo tempo

Prestazione sontuosa da parte del Sassuolo nella prima frazione di gara. La Roma si rende pericolosa in avvio con una conclusione dalla distanza di Cristante e poi soccombe sotto i colpi degli emiliani. A sbloccare il risultato ci pensa Caputo al 7': l'attaccante dei neroverdi viene pescato sul filo del fuorigioco da Djuricic, disorienta Mancini con una finta e batte Pau Lopez di piatto. Caputo si ripete al 16': Berardi suggerisce per l'accorrente Toljan che mette al centro dove il numero 9 del Sassuolo è libero di calciare a rete all'altezza del dischetto del rigore. Al 26' gli uomini allenati da Roberto De Zerbi calano il tris: errore in fase di impostazione della difesa giallorossa, palla a Berardi che sforna un assist delizioso per l'accorrente Djuricic, bravo a superare Pau Lopez in uscita bassa.

Poker Sassuolo nella ripresa

Fonseca prova a dare una scossa ai suoi inserendo Bruno Peres al posto di Santon. La Roma che scende in campo nel secondo tempo è lontana parente di quella vista nei primi 45 minuti. Il più pericoloso dei giallorossi è Edin Dzeko che va vicino al gol al 51' con una conclusione dalla distanza bloccata da Consigli. Tre minuti più tardi, però, il portiere del Sassuolo non può nulla sul colpo di testa del bosniaco che insacca e rimette la Roma in partita. La Roma resta in inferiorità numerica al 69', quando Pellegrini viene espulso per doppia ammonizione. Al 72' gli ospiti accorciano ulteriormente il risultato: fallo di mano di Boga e rigore trasformato da Veretout. Boga si fa perdonare subito dopo: dribbling secco e palla sul palo lontano per il gol del definitivo 4-2.

Il tabellino

Gol: 7' Caputo (S), 16' Caputo (S), 26' Djuricic (S), 54' Dzeko (R), 73' rig. Veretout (R), 74' Boga (S)

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ferrari, Romagna, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi (87' Magnani), Djuricic, Boga (82' Magnanelli); Caputo (75' Defrel). All. De Zerbi

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon (46' Bruno Peres), Mancini, Smalling, Spinazzola; Veretout (81' Villar), Cristante; Under (66' Carles Perez), Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca

Arbitro: Pairetto

Ammoniti: Cristante (R), Santon (R), Pellegrini (R), Obiang (S), Kluivert (R), Spinazzola (R), Mancini (R)

Note: al 69' espulso Pellegrini (R) per doppia ammonizione