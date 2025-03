Lutto nel giornalismo sportivo, è morto Elio Corno: aveva 78 anni

Aveva conosciuto la popolarità negli anni '90 per aver preso parte a programmi molto conosciuti, tra cui il celebre "Processo di Biscardi". In seguito ha lavorato come opinionista in vari altri programmi di calcio su tv locali lombarde, l'ultimo dei quali era stato "Diretta Stadio" su 7 Gold

È morto a 78 anni, il giornalista Elio Corno, conosciuto in particolar modo per esser stato opinionista in programmi calcistici sulle tv locali, soprattutto in qualità di commentatore e tifoso dell’Inter. Corno aveva conosciuto la popolarità negli anni '90 per aver preso parte a programmi molto conosciuti e seguiti, tra cui il celebre "Processo di Biscardi". In seguito ha lavorato come opinionista in vari altri programmi di calcio su tv locali lombarde, spesso scontrandosi con il "rivale" e collega del Milan, Tiziano Crudeli. L'ultimo programma a cui aveva partecipato era stato "Diretta Stadio" su 7 Gold. Per diverso tempo è stato responsabile della pagina sportiva del quotidiano "Il Giornale", collaborando anche con "La Gazzetta dello Sport".