Jacques Villeneuve bloccato nel bagno dell'aeroporto di Malpensa

L'ex pilota canadese ha raccontato sui social la sua disavventura prima di imbarcarsi per l'Australia in vista del primo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno.“Ho dovuto buttare giù la porta a calci e un blocco del soffitto mi è caduto in testa“

Brutta disavventura per l'ex campione del mondo di Formula 1 Jacques Villeneuve. Come raccontato sul suo proprio profilo Instagram dallo stesso ex pilota canadese, ora opinionista televisivo, la trasferta australiana per il primo Gran premio dello stagione è iniziata con un incidente nei bagni dell'aeroporto di Malpensa. Il campione di Saint-Jean-sur-Richelieu è rimasto infatti bloccato nella toilette dell’aeroporto senza riuscire liberarsi per oltre mezz’ora. Una situazione decisamente particolare che l’ex pilota di Williams, BAR, Sauber e Renault ha dovuto risolvere in autonomia, visto che l’aiuto fornito dalla sicurezza dell’aeroporto si è rivelato inefficace.

Il racconto sui social dell'ex pilota

Tramite i social Villeneuve ha ironizzato su quello che gli stava accadendo, senza farsi prendere eccessivamente dallo sconforto: “Sono bloccato nei bagni da 20 minuti e la sicurezza non è ancora riuscita a farmi uscire" – ha scritto il canadese, allegando al messaggio un selfie – "lo sciacquone parte ogni 30 secondi. Mi sto divertendo un mondo. Davvero impressionante. Un buon inizio per il viaggio in Australia“. Poco dopo è arrivato il secondo aggiornamento, con il campione del mondo e della 500 Miglia di Indianapolis che finalmente ha trovato un modo – decisamente spiccio – per liberarsi: “Ho dovuto buttare giù la porta a calci e un blocco del soffitto mi è caduto in testa“, ha chiosato. Non esattamente il miglior modo per iniziare la lunga trasferta per il 53enne che da quest’anno è anche ambassador del team Williams.