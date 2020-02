Un colpo in ottica futura per la Juventus: Dejan Kulusevski arriverà a giugno. L'ala svedese classe 2000 arriva dall'Atalanta e resterà fino a fine stagione al Parma, dove si trova in prestito. I bianconeri lo hanno preso per una cifra monstre per un debuttante in A: 35 milioni di euro più 9 di bonus