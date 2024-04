Inter-Torino, designata la prima terna arbitrale al femminile in A

L'arbitro e le due assistenti erano state già le prime in assoluto a dirigere insieme, nel dicembre 2022, una partita dei principali campionati. Era successo in Frosinone-Ternana, in Serie B. Nel gennaio 2023, sempre insieme, tutte e tre avevano diretto per la prima volta una partita di Coppa Italia: si trattava di Napoli-Cremonese.

Dopo la matematica dello Scudetto, per l'Inter la partita di domenica alle 12.30 a San Siro contro il Torino avrà un sapore particolare. La sfida della 34/a giornata di Serie A, infatti, sarà la prima in assoluto nel massimo campionato di calcio italiano ad essere diretta da una terna tutta al femminile. Maria Sole Ferrieri Caputi, arbitro del match, sarà affiancata dalle assistenti Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti.

Katia Senesi: "L'aria è cambiata, tra i nuovi più donne"

"E' una designazione che ci riempie d'orgoglio: lavoriamo da tre anni al progetto sulle ragazze per dare a tutte le opportunità che meritano e per giocarsela alla pari con i colleghi maschi. La strada è tanta, è ancora lunga ma possiamo dire che l'aria è cambiata. Anche in termini di nuovi ingressi le donne hanno superato gli uomini". Queste le parole di Katia Senesi, arbitro benemerito e prima donna a far parte del Comitato Nazionale Aia, di cui è membro dal 2021. "Al momento la presenza femminile è del 10% circa", ha riferito all'Ansa Senesi, "ma tra i nuovi le donne sono di più degli uomini. Si punta molto su loro, non in quanto donne, ma perché sono preparate".