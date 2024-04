Scudetto Inter, ecco cosa significa il post di Andrea Agnelli su X

L'ex presidente della Juventus pubblica una serie di numeri romani, accompagnati dal tradizionale 'fino alla fine'. Un modo per ricordare il 16 maggio 1982, data in cui arrivò la seconda stella dei bianconeri, traguardo raggiunto ieri sera dai nuovi campioni d'Italia

Una data non casuale

Agnelli, tradizionalmente poco presente sui social se non in occasioni particolarmente significative, ha postato una laconica serie di numeri romani, accompagnati dal tradizionale "fino alla fine", marchio di fabbrica della juventinità doc. Un messaggio solo apparentemente criptico: 16-5-1982 è, infatti, la data nella quale la Vecchia Signora ha conquistato la sua seconda stella, traguardo raggiunto nella serata di ieri dalla storica rivale nerazzurra.

Una rivalità destinata a proseguire

Quel giorno di quasi 42 anni fa il rigore realizzato da Liam Brady perrmise alla Juve di battere il Catanzaro 1-0 e aggiudicarsi il suo 20esimo scudetto davanti alla Fiorentina. Un modo come un altro, quello di Agnelli, per ribadire la supremazia storica nel calcio italiano dei bianconeri, seppure alle prese con un momento delicato e un'astinenza prolungata di vittorie. Ma un modo anche per rivangare antiche polemiche, considerando, che tra i 20 titoli nerazzurri, figura pure quello contestato dagli juventini in piena Calciopoli.