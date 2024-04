Serie A, in corso il derby Milan-Inter: il risultato è 0-0. LIVE

La 33esima giornata si chiude a San Siro. In caso di successo, la squadra di Inzaghi conquisterebbe il 20esimo scudetto della sua storia e la seconda stella. Giroud in panchina: in attacco c'è Leao, con Musah sulla trequarti insieme a Loftus-Cheek e Pulisic. Nell'Inter Darmian vince il ballottaggio con Dumfries, mentre tornano dalla squalifica Lautaro e Pavard

La 33esima giornata di Serie A si chiude a San Siro con il derby tra Milan e Inter, iniziato alle 20.45. Un derby che per i nerazzurri potrebbe essere ancora più speciale: con una vittoria, infatti, la squadra di Inzaghi vincerebbe il 20esimo scudetto della sua storia e conquisterebbe la seconda stella.

Il turno si è aperto venerdì con la vittoria in trasferta della Lazio 1-0 contro il Genoa e il pareggio 2-2 tra Cagliari e Juventus. Sabato Empoli-Napoli è finita 1-0, stesso risultato per Verona-Udinese. Domenica altre quattro partite: Sassuolo-Lecce è terminata 3-0 per i salentini, Torino-Frosinone 0-0, Salernitana-Fiorentina 0-2, Monza-Atalanta 1-2. Nel pomeriggio di oggi si è giocata Roma-Bologna, finita 1-3 (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).