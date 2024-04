Coppa Italia, tra poco Atalanta-Fiorentina: caccia al posto in finale

Calcio d’inizio a Bergamo alle ore 21 per la semifinale di ritorno. Si riparte dall’1-0 dell’andata in favore dei Viola. Chi passa il turno andrà all’Olimpico il 15 maggio per affrontare nell’ultimo atto la Juventus che ieri ha eliminato la Lazio

Questa sera, alle ore 21, si gioca la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Atalanta e Fiorentina. Si riparte dall’1-0 dell’andata in favore dei Viola. Chi passa il turno accederà alla finale in programma il 15 maggio a Roma, in cui la vincente incontrerà la Juventus, che ieri sera nonostante la sconfitta con la Lazio ha staccato il pass per l’Olimpico .

La Fiorentina a caccia di un’altra finale

La squadra di Italiano rincorre la seconda finale di Coppa Italia consecutiva: dopo quella persa un anno fa per 2-1 contro l'Inter la Fiorentina vuole riprovarci. Per riuscirci dovrà conquistare la qualificazione a Bergamo contro l'Atalanta battuta il 3 aprile al Franchi nella semifinale d'andata con il gol di Rolando Mandragora. La Fiorentina è in semifinale anche in Conference League dove affronterà il Brugge il 2 e 9 maggio. I Viola inseguono un trofeo che manca da 23 anni e vorrebbero dedicarlo a Joe Barone, il direttore generale scomparso il 19 marzo per un malore accusato due giorni prima, proprio a poche ore della trasferta di Serie A con l'Atalanta, gara che fu rinviata ed è ancora da recuperare (la data non è stata decisa dato che entrambe le squadre sono impegnate su tutti e tre i fronti).

L'Atalanta cerca la rimonta

I bergamaschi devono fare i conti con una piccola emergenza in difesa, con Scalvini ancora non recuperato dalla lesione al bicipite femorale sinistro, oltre ai due infortunati in campionato a Monza, l'esterno Emil Holm e il centrale Rafael Toloi. C’è da ribaltare la sconfitta di misura dell’andata. Anche l’Atalanta ha raggiunto già le semifinali anche in Europa League (se la vedrà con il Marsiglia) ma intanto prova a regalarsi la finale di Coppa Italia contro la Juve.