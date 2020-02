È entrato al 48' del secondo tempo di Milan-Verona al posto di Castillejo, segnando un momento storico per la società e i tifosi rossoneri. La terza generazione di Maldini esordisce al Milan: Daniel, figlio dell'ex capitano Paolo, ha collezionato la prima presenza con il Diavolo nella gara a San Siro finita 1-1 (VIDEO), valida per la 22esima giornata di Serie A. Il debutto è avvenuto 35 anni dopo quello del padre e 66 anni dopo il nonno, il compianto Cesare Maldini. Emozionato in tribuna il papà, che ha lasciato il calcio giocato nel 2009 e ora è dirigente del Milan. Daniel ha appena firmato con i rossoneri il rinnovo di contratto fino al 2024 (TUTTI I GOL DELLA 22ESIMA GIORNATA).

Il debutto in rossonero di Daniel Maldini - ©GettyImages

"Mio padre mi tranquillizza"

Daniel Maldini ha commentato con un pizzico di amarezza il suo debutto in maglia rossonera. "Il mio esordio è stato un sogno, peccato per il risultato. Il Verona è una squadra tosta, magari meritavamo i tre punti ma abbiamo portato a casa un pareggio. La prossima speriamo di vincere", ha detto a fine gara il giovane attaccante, nato l'11 ottobre 2001. "Questo esordio era un obiettivo che mi ero prefissato, ora speriamo di andare avanti così. Ho provato un'emozione forte ma mio padre mi tranquillizza", ha aggiunto a Milan Tv.

Pioli: "Il ragazzo ha qualità e talento"

I complimenti per l'esordio sono arrivati anche dall'allenatore Pioli. "Il ragazzo ha qualità, ha talento. Chiaramente il talento da solo non è sufficiente, ma si allena bene. Gli ho detto solamente la posizione che doveva tenere e che gli sarebbe arrivata una buona palla, ma non sono stato un buon veggente", ha detto il tecnico rossonero.