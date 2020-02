Nella 22esima giornata di Serie A, la Lazio travolge 5-1 la Spal. Doppiette per Immobile e Caicedo, segna anche il giovane Adekanye. Di Missiroli il gol della bandiera per gli emiliani. Biancocelesti a 49 punti (-5 dalla Juventus e con una gara in meno), ferraresi fanalino di coda a 15 (TUTTI I GOL DELLA SERIE A). Il 5 febbraio, alle ore 20.45, c'è il recupero Lazio-Verona.

Lazio strabordante

Nella squadra di casa, Correa è infortunato: al suo posto Caicedo di fianco a Immobile. Gli ospiti, complici le squalifiche di Petagna e Valoti, schierano Castro a centrocampo e il tandem d'attacco Floccari-Di Francesco. I biancocelesti partono forte: al 3' il capocannoniere del campionato Immobile insacca sugli sviluppi del corner di Luis Alberto (LA CLASSIFICA MARCATORI). Al 16' Caicedo, in tap-in in seguito al palo di Lazzari, fa 2-0. Appena dopo il tentativo di Castro (di poco alto sopra la traversa), arriva la doppietta dell'incontenibile Immobile che supera Berisha in uscita con un pallonetto da posizione defilata (29'). Passano tre minuti e altro lampo degli emiliani, con Di Francesco fermato dal palo. La Lazio è comunque sicura di sé e non si ferma più: Caicedo al 38' piazza il 4-0. Anche per lui è doppietta.

Gioia anche per Adekanye

Nel secondo tempo cambia poco. Adekanye, entrato al posto di Caicedo, fa 5-0: Milinkovic-Savic per Lazzari, assist per l'attaccante nigeriano che in tap-in insacca (58'). Primo gol in Serie A per lui. Missiroli, dopo un serie di dribbling, accorcia con un bel rasoterra a battere Strakosha (65'). Anche Valdifiori (83') e Di Francesco (85') cercano la rete, poi Berisha è attento su Immobile (87'). All'Olimpico finisce 5-1.

Il tabellino del match

Gol: 3' e 29' Immobile (L), 16' e 38' Caicedo (L), 58' Adekanye (L), 65' Missiroli (S)

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu (72' Vavro); Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic (61' Jony); Caicedo (48' Adekanye), Immobile. All. Inzaghi

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Felipe (67' Zukanovic), Bonifazi; Strefezza, Dabo (70' Murgia), Missiroli, Castro (75' Valdifiori), Reca; Di Francesco, Floccari. All. Semplici

Ammoniti: Milinkovic-Savic (L), Di Francesco (S), Missiroli (S)