È terminata 2-2 la partita tra Cagliari e Parma alla Sardegna Arena, anticipo delle 18 di sabato del campionato di Serie A (IL RACCONTO DELLA PARTITA). Nel primo tempo sardi in vantaggio con Joao Pedro, che dedica il gol a Kobe Bryant, e pareggio di Kucka. Nella ripresa il bomber brasiliano dei sardi sbaglia un rigore. Poco dopo Simeone realizza il 2-1. Gli emiliani trovano il pareggio definitivo al quarto minuto di recupero, con Cornelius (TUTTE LE TRATTATIVE DI CALCIOMERCATO DI GENNAIO). Questa sfida dal sapore di Europa proietta entrambe le squadre a 32 punti, in piena corsa per un piazzamento in Europa League (LA CLASSIFICA MARCATORI AGGIORNATA).

Primo tempo: Kucka replica a Joao Pedro

Partita subito viva tra due squadre in forma. Il Cagliari va in vantaggio al 19esimo con Joao Pedro: è Simeone, che dalla destra mette in mezzo un pallone rasoterra. L’attaccante brasiliano anticipa tutti e sigla il suo gol numero 14 in campionato. Un gol dedicato a Kobe Bryant mostrando il numero 24 con le mani e lo sguardo rivolto al cielo. Il match è divertente: al 31esimo palo di Kucka per il Parma, poi sono i sardi a colpire due legni: al 36esimo una traversa con Simeone e al 39esimo un palo con Faragò. Ma a fine primo tempo sono gli ospiti a trovare il gol: al 42esimo Brugman crossa dalla destra e trova Kucka sulla sinistra che realizza l’1-1 (TUTTI GLI HIGHLIGHTS - LA VITTORIA DEL BOLOGNA CONTRO IL BRESCIA).

Secondo tempo: segnano Simeone e Cornelius

La ripresa si apre con un rigore assegnato al Cagliari al 52esimo: Joao Pedro viene atterrato in area da Gagliolo. Ma dal dischetto il brasiliano calcia largo. Passano solo pochi minuti e i padroni di casa riescono comunque a tornare in vantaggio: al minuto 54 cross perfetto di Pellegrini e Simeone segna sotto porta. Poco dopo viene assegnato un rigore per il Parma ma il Var cambia la decisione perché il fallo di mano di Klavan viene valutato fuori area. Nel finale Nandez sfiora il tris per il Cagliari. Assedio finale del Parma che in pieno recupero, al 94esimo, trova il 2-2 con Cornelius, di testa da pochi passi.

Il tabellino di Cagliari-Parma 2-2

Gol: 19' Joao Pedro (C), 42' Kucka (P), 54' Simeone (C), 90'+4 Cornelius (P)

CAGLIARI: Cragno; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini (72' Oliva), Ionita; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone (84' Paloschi). All. Maran

PARMA: Colombi; Darmian, Bruno Alves, Iacoponi, Gagliolo; Hernani, Brugman (80' Sprocati), Kurtic; Siligardi (57' Caprari), Cornelius, Kucka. All. D'Aversa

Ammoniti: Darmian (P), Gagliolo (P), Cigarini (C), Nandez (C), Nainggolan (C)

Note: al 52' rigore sbagliato da Joao Pedro (C)