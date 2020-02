Ottava vittoria stagionale per il Bologna di Sinisa Mihajlovic (in panchina al Dall'Ara), che riesce a superare il Brescia per 2-1 in rimonta e all'ultimo respiro. Decisivi i gol di Orsolini e Bani, inutile invece l'iniziale vantaggio ospite di Torregrossa su calcio di rigore. Vittoria sudata ma comunque meritata per i rossoblù, sicuramente più pericolosi rispetto agli avversari per tutto il corso della gara.

Quindicesimo ko in campionato per le rondinelle, che rimangono ultime in classifica a 15 punti. Meglio l'avvio dei padroni di casa, che spaventano Joronen con un destro velenoso di Schouten dalla distanza, terminato sul fondo di poco dopo una deviazione di un difensore.

Il tabellino



Bologna: Skorupski, Mbaye (27' st Santander), Bani, Danilo, Denswil, Poli, Schouten, Orsolini (27' st Skov Olsen), Soriano, Sansone (12' pt Barrow), Palacio. (1 Da Costa, 97 Sarr, 25 Corbo, 62 Boloca, 8 Dominguez, 32 Svanberg). All.: Mihajlovic.

Brescia: Joronen, Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju, Bisoli, Tonali, Dessena (16' st Martella), Romulo (27' st Ndoj), Torregrossa, Aye' (32' st Donnarumma). (12 Andrenacci, 22 Alfonso, 5 Gastaldello, 31 Bjarnason, 7 Spalek). All.: Corini.

Arbitro: Doveri di Roma.

Reti: nel pt 36' Torregrossa su rigore, 43' Orsolini; nel st 44' Bani.

Angoli: 6-3 per il Bologna.

Ammoniti: Mbaye, Poli per gioco scorretto; Torregrossa, Romulo, Danilo per comportamento non regolamentare.

Spettatori: 21.665.