Decisiva per la sorte del tecnico la sconfitta di ieri contro la Juventus in casa. I brianzoli sono ultimi in classifica

La sconfitta in casa contro la Juventus sarà l'ultima gara di Alessandro Nesta sulla panchina del Monza. L'allenatore è stato esonerato ed ha già salutato la squadra. La dirigenza ha scelto come sostituto Salvatore Bocchetti, che verrà annunciato a breve. Il Monza è ultimo in classifica con 10 punti in 17 giornate: ha 11 punti in meno rispetto a un anno fa.