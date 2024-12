È morto a 66 anni Rey Mysterio Senior, leggenda del wrestling

Spettacolo

Hulk Hogan è un vero e proprio simbolo del wrestling. Anche i non appassionati di questa disciplina lo conoscono perché, negli anni, le sue performance sono diventate storiche. Nato l’11 agosto del 1953 ha appena compiuto 70 anni, ma resta una delle migliori Superstar della WWE (World Wrestling Entertainment) di tutti i tempi. Soprannominato “The Incredible” e anche “The Immortal”, nel 2005 è stato inserito nella WWE Hall of Fame, introdotto dall’amico Sylvester Stallone