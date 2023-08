8/15 ©IPA/Fotogramma

Negli anni ’80 la popolarità di Hulk Hogan era alle stelle e il campione ha preso parte anche a diversi film. Nel 1982, Sylvester Stallone lo ha scelto per Rocky III. Si narra che durante le riprese del film, Hulk avrebbe inviato tre controfigure all’ospedale. Ha poi recitato in altre pellicole tra cui Suburban Commando, Mr. Nanny, Muppets in Space, Gremlins 2. È stato presente in tre spettacoli televisivi: Thunder in Paradise, Hogan Knows Best e China, IL