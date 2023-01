Hulk Hogan non sente le gambe, potrebbe finire sulla sedia a rotelle

Dramma per Hulk Hogan, che presto potrebbe non riuscire più a camminare. L'ex wrestler 69enne nelle scorse settimane si è sottoposto a un intervento alla schiena che ha avuto ripercussioni preoccupanti. A rivelarlo è stato l'ex collega e amico Kurt Angle, nel corso del suo podcast: "Non riesce a sentire la parte inferiore del suo corpo ed è costretto camminare con il bastone".

I danni causati dai colpi ricevuti durante la carriera

I problemi fisici del wrestler si sarebbero manifestati dopo alcuni interventi chirurgici, ma sembrerebbero conseguenza anche dei numerosi colpi ricevuti durante la carriera. Hogan, infatti, è un'icona del wrestling americano ed è stato protagonista sul ring per decenni. "Hulk ha i nervi dalla parte inferiore del corpo tagliati. Non riesce a sentire la parte inferiore del corpo", ha rivelato ancora Angle, che l'ha visto usare un basto per camminare. "Pensavo lo stesse usando perché aveva dolore alla schiena. Non ha alcun dolore. Non ha proprio niente. Non può sentire niente", ha aggiunto. "Mi dispiace davvero per Hogan. Ha messo il suo cuore e la sua anima nel business e questo lo ha divorato".

Sottoposto a 25 operazioni chirurgiche

La figlia Brooke, nel 2021, aveva dichiarato che il padre durante la sua carriera si era sottoposto a ben 25 operazioni chirurgiche. "Le mie ginocchia sono finte, i fianchi sono finti, la schiena è piena di metallo e parte della mia faccia è piena di metallo", aveva confermato lo stesso Hulk Hogan. Nel 2013 il lottatore era ritornato sul ring, ma aveva dovuto arrendersi di fronte all'età. Per ora Hulk Hogan sui social non ha commentato la vicenda e nell'ultimo post lo si vede in piedi e sorridente, durante una serata karaoke.