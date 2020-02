Nella 22esima giornata di Serie A, il Lecce batte 4-0 il Torino con le reti di Deiola e Barak nel primo tempo, seguite da quelle di Falco e Lapadula nella ripresa. Per i giallorossi sono tre punti fondamentali in ottica salvezza: ora la squadra di Liverani è quartultima a 19 punti, a +3 sul Genoa. I granata rimangono a quota 27 (TUTTI I GOL DELLA SERIE A - LA CLASSIFICA MARCATORI)

Deiola-Barak, Lecce avanti

I giallorossi si presentano con Lapadula e Falco in attacco, mentre i granata rispondono con Belotti e Verdi. Proprio l'ala ex Napoli al 9' ci prova su punizione dal limite, palla alta. Poi uno-due micidiale del Lecce. Corner battuto corto, Saponara per Deiola, che di prima intenzione batte Sirigu (11'). Otto minuti più tardi, Djidji in area spazza il pallone ma involontariamente serve Barak, che di sinistro fa 2-0. La squadra di Liverani non si ferma: serve un super Sirigu per evitare il 3-0 da pochi passi di Lapadula (31'). Il Torino cerca di reagire con Bremer e Berenguer, ma le loro conclusioni sono fuori misura. Al 45' gol annullato ai granata: la punizione di Belotti colpisce De Silvestri e finisce in rete, ma il terzino era in fuorigioco. Il primo tempo termina 2-0. Verdi fuori per infortunio.

Falco-Lapadula, il Lecce dilaga

Nella ripresa, i giallorossi sfiorano il 3-0 con il colpo di testa solitario di Lapadula, bravo Sirigu a murare (62'). Due minuti dopo arriva comunque la rete di Falco, che gonfia la rete con un gran tiro dal limite dell'area dritto all'incrocio dei pali. Al 67' lampo dei granata, con la conclusione di Edera tra le braccia di Vigorito. Al 77' Bremer interviene in ritardo su Falco, calcio di rigore e 4-0 di Lapadula. Il risultato non cambia più: allo stadio Via del Mare i giallorossi ottengono tre punti importanti in chiave salvezza contro un Torino mai davvero in partita.

Il tabellino del match

Gol: 11' Deiola, 19' Barak, 64' Falco, 78' rig. Lapadula

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Donati, Lucioni, Rossettini, Rispoli; Barak, Majer (82' Paz), Deiola (57' Petriccione); Saponara (72' Shakhov) ; Lapadula, Falco. All. Liverani

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Djidji (58' Edera), Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Ola Aina; Berenguer, Verdi (23' Millico); Belotti. All. Mazzarri

Ammoniti: Nkoulou (T), Meité (T), Majer (L), Deiola (L), Ola Aina (T)