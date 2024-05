Calcio, il Como promosso in Serie A dopo 21 anni

Il Como, nonostante il pari con il Cosenza, è promosso in Serie A. Niente da fare per il Venezia, 3° e rimontato sul campo dello Spezia (salvo) e costretto a giocarsi le semifinali playoff. Retrocede l'Ascoli in C, il playout sarà Ternana-Bari

Giornata storica per il Como che si aggiudica la promozione in serie A, dopo il pareggio (1-1) nella 38esima - e ultima - giornata di serie B con il Cosenza. Non succedeva da 21 anni. Il Venezia va ai playoff, l'Ascoli invece retrocede in C. Il playout sarà Ternana-Bari. La Samp vince a Catanzaro con la tripletta di Borini ed è 7°, chiude 6° il Palermo con l'1-0 sul Sudtirol. Successo anche di Cremonese e Modena, il Parma - già promosso - finisce con un pareggio.

Promozione, playoff e retrocessione

Le due promosse direttamente in serie A sono dunque Parma e Como. Le sei squadre qualificate ai playoff sono invece: Venezia, Cremonese, Catanzaro, Palermo, Sampdoria e Brescia. Per i playout, invece, per stabilire la quarta retrocessa, si disputano i playout tra la 16esima e la 17esima classificata. Sono già retrocesse in C Ascoli, Feralpisalò e Lecco. Le tre squadre promosse dalla C alla B sono invece: Mantova, Cesena e Juve Stabia.