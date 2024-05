Serie A, Frosinone-Inter 0-5. HIGHLIGHTS

La cronaca di Frosinone-Inter (GLI HIGHLIGHTS)

Partita vivace nel primo tempo, anche se non mancano errori da una parte e dall'altra e proprio da uno sbaglio di Zortea in uscita nasce il gol dell'Inter. Segna Frattesi (19') di ginocchio su cross di Dimarco dalla sinistra. Il Frosinone reagisce e sfiora il pari: gran botta di Brescianini, paratona di Sommer. L'Inter continua ad attaccare. Sussulto per la difesa nerazzurra: prima dell'intervallo: Cheddira al 40' timbra la traversa. Nel secondo tempo, dopo un buon inizio, il Frosinone cede: invenzione di Barella che libera Frattesi, quindi Arnautovic non sbaglia davanti a Cerofolini. La squadra di casa non molla e Carlos Augusto salva sulla linea un tiro di Brescianini. Il finale è però tutto nerazzurro: al 32' Buchanan (prima rete in Serie A) sigla il 3-0 con un tiro a giro e al 35' Lautaro Martinez mette il suo 24/a sigillo. Al 39' Thuram in contropiede serve il pokerissimo, una risposta forte e chiaro alle polemiche dopo il ko col Sassuolo.

Il tabellino di Frosinone-Inter

FROSINONE (3-4-2-1): Cerofolini; Lirola (26' st Harroui), Okoli (37' st Monterisi), Bonifazi; Zortea, Mazzitelli (38' pt Gelli), Brescianini, Valeri; Soulé, Cheddira (37' st Ibrahimovic); Reinier (26' st Kaio Jorge) (1 Frattali, 37 Palmisani, 3 Marchizza, 16 Garritano, 7 Baez, 8 Seck, 29 Ghedjemis, 17 Kvernadze, 11 Cuni). All. Di Francesco

INTER (3-5-2): Sommer, Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian (1' st Cuadrado), Frattesi (19' Klaassen), Asllani, Barella (30' st Sensi), Dimarco (27' st Buchanan); Anautovic (20' st Lautaro Martinez), Thuram (77 Audero, 12 Di Gennaro, 28 Pavard, 95 Bastoni, 2 Dumfries, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 70 Sanchez). All.: Inzaghi.

ARBITRO: Giua di Olbia.

RETI: nel pt 19' Frattesi; nel st 15' Arnautovic, 32' Buchanan, 35' Lautaro Martinez, 39' Thuram.