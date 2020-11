X Factor 2020, cosa è successo ieri sera al secondo Live. VIDEO

La squadra di Mika perde l'unica voce femminile: eliminata Eda Marì, battuta al ballottaggio da Santi. Fuori anche la band dei Manitoba. Ospiti i Maneskin, accolti in studio da Daniela Collu, conduttrice della serata. Opening con Alessandro Cattelan in collegamento da casa

X Factor 2020, secondo live: inizia la gara

Gli undici concorrenti si esibiscono attraverso due manche. Si parte con l’energica “Sabotage” dei Beastie Boys reinventata dai Little Pieces of Marmelade (LA COVER), che catapultano il pubblico nel panorama hardcore punk di metà anni Novanta attraverso una performance “pazzesca”, nonostante Hell Raton dica di voler vedere “qualcosa di più estremo”. MYDRAMA presenta “Bella Così” di Chadia Rodriguez feat. Federica Carta, un brano che smuove corde molto profonde nella giovane artista e che, commenta Emma, “non sembrava una cover”; mentre N.A.I.P. centra l’esibizione con la sua personalissima “Bla Bla Bla” (LA COVER), fra le hit più note del dj italiano Gigi d'Agostino ("Sei completamente folle e mi piaci così, non cambierei niente", ammette un entusiasta Hell Raton).

Le rime del trapper Blind degli Under Uomini trovano spazio sul bit di "Piece Of Your Heart" di Meduza feat. Goodboys, ribattezzata con il titolo “Non mi dire di no”: la performance funziona, soprattutto secondo Mika che vede nel giovane artista “tutto quello di cui c’è bisogno per costruire una carriera”. Pecca un po’ di “intensità emotiva”, invece, cmqmartina che scomoda un mostro sacro come Lucio Battisti e la sua “Il mio canto libero”. A chiudere la prima manche di gara è il duo dei Manitoba: Giorgia e Filippo interpretano con il loro stile indie pop dalle influenze elettroniche la cover di “I Wanna Be Sedated” dei Ramones, celebre successo della band punk americana del 1978. Emma è entusiasta: “Sul palco ci sapete stare, sono una vostra fan”, ma il pubblico a casa non è d’accordo e il televoto manda la band fiorentina al ballottaggio.