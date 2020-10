Ghali porta a X Factor la sua Barcellona e Good Times

Il rapper è il primo ospite dei live di X Factor 2020, una serata speciale in quanto i concorrenti si sono presentati con un inedito ( potete rivere qui le emozioni )

Ghali incantata il popolo di X Factor con una intensa interpretazione della sua Barcellona e con una scatenata versione di Good Times. Appare al centro della scena illuminato da un fascio di luce e con dietro strisce colorate, questa sua Barcellona è molto intima, quasi sussurrata come deve essere una storia colma di tenerezza, una storia che ha per protagonisti due fidanzati fragili e felici che conquistano la loro libertà imparando ad accettarsi. Ghali, sul palco di X Factor riesce in maniera evocativa a esprimere i pensieri della coppia e la canzone assume le forme di un diaologo.