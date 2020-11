X Factor, la cover di N.A.I.P. è Bla Bla Bla di Gigi D’Agostino. VIDEO

N.A.I.P. porta sul palco di X Factor 2020 “Bla Bla Bla” di Gigi D’Agostino, mescolando musica e teatro. XF ti aspetta tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455)

Mika ha proposto a N.A.I.P. una grande sfida per il secondo live di X Factor 2020 (VAI ALLO SPECIALE DI X FACTOR): portare sul palco “Bla Bla Bla” di Gigi d’Agostino. Un vero e proprio brano cult anni Novanta, che ha segnato svariate generazioni, proposto in maniera teatrale, dando conferma del fatto che N.A.I.P. abbia delle indiscusse qualità da performer. “Bla Bla Bla” è qualcosa di unico nel suo genere, dal momento che nasce da un’intuizione di Gigi D’Agostino, che decise di campionare una singola frase, tagliandola e ponendola a tempo sul suo bit. La frase in questione è “I’ve been thinking ‘bout what you have done to me”, tratta da “Why Did You Do It?” degli Stretch.

X Factor 2020, la follia di N.A.I.P. approfondimento X Factor, la cover dei Little Pieces of Marmelade è Sabotage VIDEO I live di X Factor 2020 sono entrati ufficialmente nel vivo, e qualche scontro al banco dei giudici è normale, ognuno ha idee spesso contrastanti. Hell Raton si è detto entusiasta dell’esibizione. Il giudice ha ancora una volta deciso di ignorare la competizione, chiedendo al pubblico di votare per lui: “Sei completamente folle e mi piaci così. Votatelo, perché a te questo percorso a X Factor può soltanto fare bene”. Una prova particolarmente apprezzata anche da Emma, così come dal suo giudice Mika. Questi gli ha chiesto come si sentisse e N.A.I.P., dopo qualche secondo di silenzio, si è semplicemente detto senza parole. In contrasto con i propri colleghi al banco invece Manuel Agnelli. Non ha apprezzato la linea scelta da Mika per il 29enne di Lamezia Terme, bolognese di adozione. Il mix di teatro e musicalità è di certo un plus per la trasmissione, ha spiegato, ma vorrebbe vederlo impegnato in progetti che possano avere un futuro anche al di fuori del reality. Lo preferisce dunque nella sua versione originaria. Impegnato al sintetizzatore e con sonorità elettroniche.