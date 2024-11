Under Paris 2, il sequel dell'horror Netflix con gli squali si farà

Dopo lo straordinario successo della pellicola in streaming, dai realizzatori e dagli interpreti dello shark movie arriva la conferma dello sviluppo di un sequel che potrebbe essere ambientato in una Parigi post-apocalittica

Under Paris è stato uno dei maggiori successi in streaming del 2024, non stupisce quindi che da parte dei realizzatori ci fosse la volontà di portare avanti le vicende che hanno appassionato gli oltre cento milioni di spettatori rimasti col cuore in gola dopo il finale post-apocalittico del film. Under Paris 2 si farà, lo ha confermato anche Bérénice Bejo che, dopo aver lotatto contro gli squali assassini del primo capitolo, è pronta per una nuova avventura, ancora più coinvolgente della precedente.



L'idea per il sequel in una Parigi sommersa dall'acqua Il gradimento del pubblico internazionale per Under Paris, attualmente il secondo film più visto su Netflix tra quelli in lingua non inglese presenti nel catalogo dello streamer, hanno indotto il regista e co-sceneggiatore Xavier Gens a fantasticare sul seguito della storia dell'invasione anomala degli squali della città di Parigi già la scorsa estate, nelle settimane in cui la capitale francese era sotto gli occhi di tutto il mondo per gli storici Giochi Olimpici.

Gens aveva immaginato di far ripartire la storia da una Parigi sommersa dall'acqua, ovvero, dallo scenario della città devastata con cui si chiudeva il suo sensazionale shark movie, una pellicola che tra i suoi vari punti a favore aveva senz'altro quello di essere stata lanciata in streaming proprio alla vigilia di quelle competizioni sportive presenti anche nella trama.

Under Paris 2 potrebbe essere la risposta a tutti gli interrogativi degli spettatori sollevati dal primo film.

Come si può arginare il dominio delle specie animali sull'uomo in un pianeta i cui equilibri naturali sono devastati dal cambiamento climatico? Dopo la distruzione delle catacombe e di tutti i suoi iconici ponti, Parigi tornerà ad essere una delle città più belle del mondo? approfondimento Under Paris, cosa c'è di realistico nella trama del thriller Netflix

Nel cast torna la sopravvissuta Bérénice Bejo Variety ha messo in fila tutto ciò che si sa del sequel di Under Paris, un progetto che vedrà nuovamente il coinvolgimento di Xavier Gens ma anche della protagonista del primo film del 2024 Bérénice Bejo e di Nassim Lyes, sopravvissuto con lei all'invasione degli squali e al disastro di Parigi.

Come è logico c'è da pensare a nuove e probabilmente sorprendenti aggiunte nel cast, vista la scomparsa di molti degli interpreti del cast del film originale per gli sviluppi della trama.

Under Paris 2 era stato annunciato a inizio novembre dalla stessa Bejo che in un'intervista aveva parlato della seconda metà del 2025 come periodo di inizio delle riprese.

Variety ha invece spostato la data in avanti al 2026, dal momento che la discussione sul nuovo progetto è appena iniziata.

I ricavi della pellicola, realizzata a basso budget, fanno sperare in un sequel dalle prospettive più ampie costruito senza rinunciare ai punti di forza del primo capitolo che, oltre ad avere un ritmo serratissimo e molti momenti di tensione, era riuscito a coinvolgere gli spettatori per il realismo con cui erano state realizzate le scene con gli squali.

L'ambientazione metropolitana e i tanti riferimenti all'attualità hanno fatto il resto, insieme alle buone performance del cast capitanato dalla star candidata all'Oscar per The Artist. approfondimento I migliori film sugli squali