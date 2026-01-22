Zerocalcare, il trailer della nuova serie tv Due spicci

È uscito il primo trailer della serie animata Due Spicci del fumettista Zerocalcare, che uscirà a maggio in una data non ancora specificata su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Sarà la terza serie animata di Zerocalcare dopo Strappare lungo i bordi del 2021 e Questo mondo non mi renderà cattivo del 2023. Nel 2025 il fumettista aveva annunciato il nuovo progetto a giugno e il titolo a novembre durante il Lucca Comics & Games.

La serie animata Due Spicci segue le vicende di Zero e dell’amico Cinghiale, che avviano la gestione di un piccolo locale. Tuttavia, “vite personali complicate e responsabilità inattese fanno precipitare una situazione già fragile, costringendo tutti a confrontarsi con scelte difficili. Ma anche far aspettare Sarah, mezz’ora, non aiuta”, spiega la sinossi ufficiale del video. Zerocalcare, infatti, è in ritardo con l’amica di sempre, Sarah, e sfreccia in auto nel traffico della capitale in compagnia del furbo Armadillo, il personaggio che interpreta la sua coscienza e che ha la voce di Valerio Mastandrea. Nel filmato, Armadillo cerca di accampare scuse da rifilare a Sarah per lenire l’evidente colpa: “Digli che stai a cerca’ parcheggio, che la devi mette’ bene”, suggerisce, mentre Zero e Sarah comunicano tramite messaggi vocali. “Ma quanto ce metti?”, chiede lei, “Io me ne vado se non arrivi”. Immediato l’ennesimo suggerimento di Armadillo: “Digli: “Io sto qua, non ti vedo””. Ma Zero non ci sta: “Mi prendi in giro, ‘sto locale so’ 20 metri, non è che se potemo perde’!”.



“Non so perché, in realtà, c’è una fascia d’età in cui gli amici sono automatici, tipo la scuola. E poi, per me, ci sono momenti in cui le amicizie le devi coltivare. E quando le devi coltivare, a volte diventano un accollo, diventano una roba a cui devi dare dei resti. In tutto quello che ho fatto, anche nelle serie precedenti, si capisce che l’amicizia è comunque la comunità, la soluzione a tutti i problemi. Ma quando anche quella roba rischia di diventare una cosa che aggrava, che succede? La serie fa domande, non vuole dare risposte” ha spiegato Zerocalcare sulla nuova serie.



La serie animata Due spicci di Zerocalcare si inserisce tra le produzioni italiane di Netflix, che includono sia i film Il falsario di Stefano Lodovichi con Pietro Castellitto e Giulia Michelini, l’action movie Senza volto di Fabio Guaglione con Edoardo Leo, le dramedy Non abbiam bisogno di parole di Luca Ribuoli con Sarah Toscano e Serena Rossi e Campioni di Jacopo Bonvicini con Alessandro Gassmann e Anna Ferzetti, la commedia sentimentale Noi un po’ meglio di Daniele Luchetti con Elio Germano e Maria Chiara Giannetta, sia le serie tv Motorvalley con Luca Argentero e Giulia Michelini, il crime Chiaroscuro con Pierpaolo Spollon e Andrea Lattanzi, lo young adult Minerva - La scuola, il thriller Nemesi con Pierfrancesco Favino, Barbara Ronchi ed Elodie, la comedy Il capo perfetto con Luca Zingaretti e il nuovo capitolo dell’universo Suburra, SuburraMaxima. Torneranno con nuove stagioni anche Maschi veri, Storia della mia famiglia e l’ultima stagione de La Legge di Lidia Poët, l'adventure game Physical Italia: da 100 a 1, il talent rap Nuova Scena e i vari show wrestling della WWE.