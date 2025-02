60 anni di Alessandro Gassmann, i ruoli più famosi fra cinema e tv

12/20 ©Webphoto

IL NOME DEL FIGLIO (2015) - Per la pellicola diretta da Francesca Archibugi, Gassmann vince il Nastro d’argento per il Miglior attore protagonista e ottiene la nomination ai David di Donatello per la stessa categoria. L’attore presta il volto a Paolo, figlio di un parlamentare di sinistra sopravvissuto all'Olocausto che - deciso a fare uno scherzo - durante una cena annuncia che intende chiamare il figlio in arrivo Benito. Gli amici non la prendono bene, e quella che doveva essere solo una beffa si trasforma in una sequela di litigi e segreti rivelati