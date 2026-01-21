La vera regina degli scacchi, il trailer del documentario Netflix

È uscito il trailer del documentario La vera regina degli scacchi del regista candidato agli Oscar e vincitore di un Emmy Award Rory Kennedy, che sarà presentato in anteprima al Sundance Film Festival 2026 e che uscirà il 6 febbraio su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick).

Nonostante il titolo richiami la quasi omonima miniserie tv La regina degli scacchi, tratta dall’omonimo romanzo di Walter Trevis e con protagonista l’attrice Anya Taylor-Joy nel ruolo della fittizia scacchista Beth Harmon, il documentario La vera regina degli scacchi racconterà la storia della più grande giocatrice di sempre, l’ungherese Judit Polgár. Nata nel 1976, la dodicenne prodigio che nel 1991, all’età di soli 15 anni, era diventata la persona più giovane ad aver ottenuto il titolo di Gran Maestro, battendo di poco il record di Bobby Fischer, aveva sfidato nel corso della sua carriera non solo temibili avversari, ma anche una mentalità di stampo patriarcale che considerava le donne non in grado di eccellere negli scacchi. In particolare, la campionessa aveva battuto il talento norvegese Magnus Carlsen e il numero uno Garry Kasparov, ritenuto da molti il più grande giocatore di tutti i tempi. Dopo 13 anni di vittorie emozionanti e di scontri drammatici, Polgár aveva lasciato gli scacchi agonistici alle Olimpiadi di Tromsø nel 2014. “Viviamo in un momento in cui così tante persone stanno ancora lottando per la parità di condizioni: la vita di Judit dimostra cosa può succedere quando una persona ha la determinazione di abbattere le barriere”, aveva dichiarato il regista Rory Kennedy. “Sono entusiasta di presentare in anteprima La vera regina degli scacchi al Sundance, un festival che ha contribuito a lanciare la mia carriera molti anni fa e che significa molto per me e Mark, il mio socio di produzione e marito. Con questo film, io e il mio team speriamo di dare a Judit Polgár, la più grande scacchista della storia, la visibilità che il suo percorso rivoluzionario merita. Siamo entusiasti di portare la storia di Judit su Netflix, dove persone di tutto il mondo potranno vedere cosa è possibile quando sfidiamo i pregiudizi su genere, talento e opportunità”. Il documentario è prodotto da Rory Kennedy, Mark Bailey e Keven McAlester.

La serie tv Netflix La regina degli scacchi, basata sull’omonimo romanzo di Walter Tevis del 1983 e disconnessa come già detto dal documentario La vera regina degli scacchi, aveva vinto tra gli altri riconoscimenti due Golden Globes per la Miglior miniserie e la Miglior attrice in una miniserie o film per la televisione alla protagonista Anya Taylor-Joy. Racconta l’ascesa dell’orfana americana Beth Harmon (un personaggio di fantasia) che, dopo un tortuoso percorso di crescita, si ritrova a battere i migliori giocatori russi degli anni Sessanta. “La storia di Beth è in effetti il viaggio di una giovane eroina, un romanzo di formazione. A me piace definirlo come un fuscello che diventa un albero”, aveva dichiarato l’attrice protagonista in un’intervista a 7Corriere. “Non avevo mai giocato prima della serie. Mi è sempre piaciuta l’estetica degli scacchi, il modo in cui appaiono, ma non avevo mai avuto l’occasione di imparare e mi considero molto fortunata ad avere avuto come maestri dei campioni così straordinari. Ho cercato di avere molto rispetto per gli appassionati, di non commettere errori che potessero deluderli. E adesso gioco anche io”.