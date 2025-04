Nuova Scena 2, vince Cuta. Sul podio anche Nox e CamilWay

Cuta è il vincitore della seconda stagione di Nuova Scena, il progetto per giovani talenti del mondo Rap in onda su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).. Al secondo posto Nox e terzo classificato CamilWay . Cuta dunque vince il premio di 100.000 euro per trasformare il proprio sogno in realtà. I giudici erano Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain . Nelle varie prove i giudici sono stati affiancati da grandi nomi del rap italiano, ospiti speciali dello show che hanno contribuito a definire l’esito della competizione: Willie Peyote, Kiffa, Sick Luke, Luchè, MadMan, Massimo Pericolo, Bresh, Vaz Tè, Sonny Willa ed Ensi li hanno aiutati nella selezione, mentre Kid Yugi, Ernia, VillaBanks e Gemitaiz si sono esibiti sul palco con i semifinalisti nella prova dei featuring. Nella prova dei videoclip realizzati dai concorrenti è intervenuti Matteo Paolillo.

CUTA - Il suo brano Sedicenne Incinta parla anche di fragilità in una società che ci vuole sempre performanti e quanto le aspettative della famiglia, degli amici e dei vostri team condizionano la vostra quotidianità: "Ci sono momenti in cui sei in sbatti è hai un mondo di pressioni. Il momento più difficile è stato in occasione della finale quand ho dovuto riaggiustare le cose ma sono soddisfatto del risultato, mai avrei potuto fare meglio. Credevo che il contesto televisivo non mi appartenesse ora dico che ho fatto bene a partecipare a Nuova Scena, non importa dove sei basta che pensi prima a te stesso e poi ai risultati. La prima cosa che ho pensato quando ho vinto i 100mila è stata una bestemmia, non me l'aspettavo, è stato Geolier che ha sparigliato. Sono contento, al di là dei soldi per quello che questa vittoria rappresenta. Ci sono momenti in cui scrivo tantissimo, il difficile è cercare di fare capire bene il mio messaggio, il difficile è essere semplice e non banale e questo richiede tempo e dipende dall'ispirazione. E comunque il foglio bianco lo affronto standoci sopra.

NOX - " Ci sono famiglie che ti supportano e altre che ti ostacolano e ti tolgono i sogni e ti invitano a trovarti un lavoro vero. La società ha un ruolo importante e bisogna andare oltre la percezione: tutti sono alla ricerca di fama e successo e vogliono tutto subito, questo ci sta mettendo in una situazione che devi correre e avere successo. Ma cosa cambia tra me il panettiere? Ognuno ha un suo ruolo nella vita, non tutti nascono per gli stessi scopi. Nuova Scena per me è stata una prova intensa, mai prima ero stato su un palco e avevo a che fare con un mondo tutto nuovo, è stata una palestra che mi ha insegnato a stare con le persone, mi ha introdotto all'arte da palcoscenico. Ci sono state prestazioni che sono andate male che fortificano anche se per la società, come ho detto, non è contemplato il fallimento, bisogna essere sempre perfetti: The Weeknd che per me è il numero 1 al mondo continua a dire che soffre di ansia da palco, siamo esseri umani e non si può essere sempre al top. In finale si è visto il nostro miglioramento nel percorso, il programma ci ha temprati molto. Cuta ha portato un livello di Rap mai visto, un vero high level. Personalmente vado in studio e non esco finché non ho il prodotto finito. Sono costante, in studio faccio il mio e porto a casa il risultato. Pensa che ora tutti vogliono essere mie amici e io con la mia esperienza io voglio rappresentare le persone che vanno motivate".

CAMILWAY - "Quello che ho passato nella mia vita nessunolo sa ma per fortuna ci sono i consigli che vengono dal cuore e dalla mente ed è grazie a loro che sono qui. Non mi faccio condizionare, ascolto tutti ma poi ultima parola è la mia. Certo ci sono pressioni che dobbiamo gestire e stavolta ti dico, con rispetto per tutti che ha vinto il Rap, e io ho imparato molte cose da Cuta. Ho il problema da foglio bianco perché per questioni di salute a volte mi blocco e diventa tutto nero. Ora devo uscire artisticamente dalla Calabria perché la musica è come il calcio, se non ti alleni non giochi. Quando sono a casa ho mille pensieri e paranoie e non mi gestisco, in studio invece è diverso e poi io scrivo di notte, è il mio momento per scrivere. Io come rappo parlo, il mio ritornello è venuto spontaneo come se parlassi con un amico, sono cose naturali che faccio tutti i giorni.