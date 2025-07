Disney+, il trailer con le serie tv del 2025

Una clip della durata di 60 secondi anticipa le novità più attese sulla piattaforma entro la fine del 2025, tra serie originali e attesi ritorni. In prima fila ci sono la seconda stagione di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo e la quinta stagione di Only Murders in the Building

Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) ha diffuso una clip della durata di 60 secondi che anticipa le novità più attese sulla piattaforma entro la fine del 2025, tra serie originali e attesi ritorni.

Tra i titoli più acclamati c’è la seconda stagione della serie tv Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo, che racconterà le nuove avventure mitologiche del giovane semidio Percy Jackson. Il nuovo capitolo approfondirà la storia già raccontata nel romanzo Il mare dei mostri di Rick Riordan e debutterà nel mese di dicembre 2025.

Altra novità, anch’essa prevista per dicembre 2025, sarà la nuova serie firmata Marvel Television Wonder Man, con protagonista l’attore Yahya Abdul-Mateen II nel ruolo di Simon Williams, idenità segreta dell’eroe Wonder Man. Il cast include anche Demetrius Grosse nei panni del fratello Eric e Ben Kingsley ancora una volta nel ruolo dell’attore Trevor Slattery, personaggio già apparso nel Marvel Cinematic Universe.

La line-up comprende anche la seconda stagione della serie tv britannica A Thousand Blows, ambientata nel mondo della boxe ottocentesca. In arrivo anche la quinta stagione di Only Murders in the Building con Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short alle prese con nuovi omicidi e colpi di scena nel condominio Arconia a New York. Nel finale della quarta stagione, il corpo del portiere del palazzo, Lester, era stato ritrovato nella fontana dell’edificio poco dopo che Sofia Caccimello, moglie del re delle lavanderie a secco di Brooklyn Nicky “The Neck” Caccimelio (misteriosamente scomparso) aveva chiesto aiuto a Charles, Oliver e Mabel per ritrovare il marito. La morte del portiere e la sparizione di Nicky Caccimelio potrebbero quindi essere collegati, e ora toccherà ai tre detective Charles, Oliver e Mabel indagare. La data di uscita di entrambe le serie, però, non è ancora nota.

Altri titoli annunciati sono poi Alien: Pianeta Terra, la nuova produzione FX ispirata al celebre franchise horror di fantascienza che debutterà il 13 agosto, e il film Zombies 4: L’alba dei vampiri, che sarà disponibile a partire dall’11 luglio.

In autunno, poi, arriveranno sia la serie tv drammatica ambientata nel mondo legale All’s Fair, che vanta nel cast Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Sarah Paulson e Glenn Close e che segue un gruppo di brillanti avvocate divorziste che decidono di lasciarsi alle spalle uno studio legale gestito da uomini e di fondare una propria realtà lavorative, sia la serie comica Chad Powers con Glen Powell, che unirà lo sport alla comicità.

Nella clip in lingua italiana, tuttavia, non compare la miniserie The Twisted Tale of Amanda Knox, che racconterà il controverso caso giudiziario dell'omicidio di Meredith Kercher avvenuto a Perugia nel 2007. Lo show, che negli Stati Uniti debutterà su Hulu il 20 agosto, dovrebbe uscire anche su Disney+. Per ora, però, l'assenza di ulteriori indicazioni ufficiali potrebbe essere l'indizio di un'uscita posticipata nel nostro Paese.

In attesa di altre novità, gli spettatori e i fan delle serie già apparse nella clip potranno invece iniziare il conto alla rovescia e sintonizzarsi al più presto sulla piattaforma di streaming.