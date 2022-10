Lunedì 24 ottobre alle 3 del mattino, in contemporanea con gli Stati Uniti, in versione originale sottotitolata, è andato in onda il finale di stagione della serie HBO spin-off di Game of Thrones. Gli episodi sono tutti disponibili on demand, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. L'ultima puntata doppiata in italiano arriverà il 31 ottobre. Ecco cosa è successo